Ракурсhttps://racurs.ua/
На Львовщине дети отравились угарным газом, фото: pxhere
На Львовщине дети отравились угарным газомhttps://racurs.ua/n130873-na-lvovschine-deti-otravilis-ugarnym-gazom.htmlРакурс
Двух детей и одного взрослого госпитализировали на Львовщине.
Вероятно, они отравились угарным газом. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА).
Чиновники отметили, что граждане находились в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Двое из них — дети 2017 и 2015 года рождения. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были госпитализированы в Золочевскую больницу.
Отравились, вероятно, угарным газом, — заявили львовские чиновники.
Медики оказывают необходимую помощь пациентам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на территории Волновахского района Донецкой области природным газом отравились трое детей. Инцидент произошел в одном из частных жилых домов, который расположен в поселке Калиновка.
Загрузка...