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Ракурс
На Львовщине дети отравились угарным газом, фото: pxhere

На Львовщине дети отравились угарным газом

15 дек 2019, 16:49
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Двух детей и одного взрослого госпитализировали на Львовщине.

Вероятно, они отравились угарным газом. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Чиновники отметили, что граждане находились в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Двое из них — дети 2017 и 2015 года рождения. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были госпитализированы в Золочевскую больницу.

Отравились, вероятно, угарным газом, — заявили львовские чиновники.

Медики оказывают необходимую помощь пациентам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на территории Волновахского района Донецкой области природным газом отравились трое детей. Инцидент произошел в одном из частных жилых домов, который расположен в поселке Калиновка.

Источник: Ракурс


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