На Львовщине дети отравились угарным газом, фото: pxhere

https://racurs.ua/n130873-na-lvovschine-deti-otravilis-ugarnym-gazom.html

Ракурс

Двух детей и одного взрослого госпитализировали на Львовщине.

Вероятно, они отравились угарным газом. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Чиновники отметили, что граждане находились в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Двое из них — дети 2017 и 2015 года рождения. Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были госпитализированы в Золочевскую больницу.

Отравились, вероятно, угарным газом, — заявили львовские чиновники.

Медики оказывают необходимую помощь пациентам. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на территории Волновахского района Донецкой области природным газом отравились трое детей. Инцидент произошел в одном из частных жилых домов, который расположен в поселке Калиновка.