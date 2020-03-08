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Ракурс
Во Львове шесть человек отравились угарным газом, фото: Департамент здравоохранения ЛОГА

Во Львове четверо детей отравились угарным газом

8 мар 2020, 16:00
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Во Львове шесть человек, из них четверо — дети 2012 и 2016 рождения, отравились угарным газом.

Пострадавших детей в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую городскую детскую клиническую больницу. Пострадавшие взрослые от госпитализации отказались. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что отравление произошло в квартире в трехэтажном доме на улице Шараневича. Подача газа в эту квартиру приостановлена.

Обстоятельства инцидента, который произошел вчера в первой половине дня, устанавливаются. В квартире есть газовая плита, две кафельные печки и газовая колонка для подогрева воды.

Напомним, в декабре 2019 года на Львовщине двух детей и одного взрослого госпитализировали из-за отравления угарным газом. Пострадавшие проживали на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Источник: Ракурс


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