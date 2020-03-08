Трамп заявил, что имеет «идеальный план» для борьбы с коронавирусом

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n134867-tramp-zayavil-chto-imeet-idealnyy-plan-dlya-borby-s-koronavirusom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация имеет «идеально согласованный и четко настроенный план» для борьбы с новым коронавирусом.

Об этом Трамп заявил сегодня в своем Твиттере.

По его словам, американские власти очень рано приняли соответствующие меры, закрыв определенные районы на карантин.

Это было удачное решение. Впрочем, фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо. Печально!, — в который раз пожаловался Трамп на нелюбовь к нему определенных средств массовой информации.

По информации BNONews, в США в настоящее время зафиксированы уже 464 случая инфицирования новым коронавирусом, 19 человек умерли, девять — вылечились. Всего в мире уже установлено 107 тыс. 732 случая инфицирования коронавирусом и 3 тыс. 662 смерти, вызванные этим заболеванием.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии, которая сейчас является европейским эпицентром заболеваемости коронавирусом, эту болезнь обнаружили у губернаторов двух провинций — Лацио и Пьемонта.