Крах ринку нафти: скільки втратить Росія від війни із саудитами, фото — Insider

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Ракурс

Ймовірні втрати російського бюджету від раптового падіння цін на нафту можуть перевищити 50 млрд дол. на рік.

Такий прогноз озвучив віце-президент російської компанії «Лукойл» Леонід Федун. За його словами, падіння ціни нафти після провалу переговорів з ОПЕК може призвести до втрат для Росії 100−150 млн дол. на день (36,5−54,8 млрд на рік).

З ним згодні й інші російські аналітики, повідомляють росЗМІ. На переговорах у Відні в п’ятницю, 6 березня, Росія і ОПЕК не змогли домовитися про регулювання видобутку нафти після березня. Поточні домовленості про скорочення видобутку на 1,7 млн барелів на день до рівня жовтня 2018 року закінчуються 31 березня.

Угода ОПЕК+ працює з січня 2017 року і неодноразово продовжувалася. Але 6 березня учасники альянсу, головним чином Росія і Саудівська Аравія, вперше за три роки не змогли прийти до консенсусу. Тому нафта Brent за один день подешевшала майже на 10%, впавши до 45 дол. за барель вперше з 2017 року.

Така ситуація для Росії спричинить падіння видобутку, оскільки при поточних котируваннях родовища в РФ стануть збитковими. Федун вважає, що нафта ще подешевшає, якщо учасники ОПЕК+ почнуть нарощувати видобуток.

Зниження експортних доходів РФ також може посилитися і через низьку ціну на газ. У цілому для російського бюджету падіння ціни нафти до 40 дол. за барель загрожує хронічним дефіцитом.

Спад попиту на енергоносії, коронавірус, вихід РФ з угоди ОПЕК, знижки Саудівської Аравії — все вплинуло на ціни, вважає російський експерт Михайло Крутіхін і називає ситуацію «катастрофою ринку нафти».

Після зриву угоди найбільший виробник Саудівська Аравія оголосила про цінову війну і у квітні збільшить видобуток «чорного золота», повідомляє Bloomberg.

Епідемія коронавірусу спричинила падіння попиту на нафту. Щоб вийти з цієї ситуації, Саудівська Аравія запропонувала Росії скоротити видобуток на 1,5 млн барелів до кінця 2020 року. Це мало б зберегти ціни на нафту на стабільному рівні та не призвело б до обвалу. Росія на такий крок не погодилася.