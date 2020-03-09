Крах рынка нефти: сколько потеряет Россия от войны с саудитами

Крах рынка нефти: сколько потеряет Россия от войны с саудитов, фото — Insider

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Ракурс

Вероятные потери российского бюджета от внезапного падения цен на нефть могут превысить 50 млрд долл. в год.

Такой прогноз озвучил вице-президент российской компании «Лукойл» Леонид Федун. По его словам, падение цены нефти после провала переговоров с ОПЭК может привести к потерям для России 100−150 млн долл. в день (36,5−54,8 млрд в год).

С ним согласны и другие российские аналитики, сообщают росСМИ. На переговорах в Вене в пятницу, 6 марта, Россия и ОПЭК не смогли договориться о регулировании добычи нефти после марта. Текущие договоренности о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в день до уровня октября 2018 года истекают 31 марта.

Соглашение ОПЭК+ работает с января 2017 года и неоднократно продолжалось. Но 6 марта участники альянса, главным образом Россия и Саудовская Аравия, впервые за три года не смогли прийти к консенсусу. Поэтому нефть Brent за один день подешевела почти на 10%, упав до 45 долл. за баррель впервые с 2017 года.

Такая ситуация для России приведет к падению добычи, поскольку при текущих котировках месторождения в РФ станут убыточными. Федун считает, что нефть еще подешевеет, если участники ОПЭК+ начнут наращивать добычу.

Снижение экспортных доходов РФ также может усилиться и за низкой цены на газ. В целом для российского бюджета падения цены нефти до 40 долл. за баррель грозит хроническим дефицитом.

Спад спроса на энергоносители, коронавирус, выход РФ из соглашения ОПЭК, скидки Саудовской Аравии — все повлияло на цены, считает российский эксперт Михаил Крутихин и называет ситуацию «катастрофой рынка нефти».

После срыва сделки крупнейший производитель Саудовская Аравия объявила о ценовой войне и в апреле увеличит добычу «черного золота», сообщает Bloomberg.

Эпидемия коронавируса вызвала падение спроса на нефть. Чтобы выйти из этой ситуации, Саудовская Аравия предложила России сократить добычу на 1,5 млн баррелей до конца 2020 года. Это могло сохранить цены на нефть на стабильном уровне и не привело бы к обвалу. Россия на такой шаг не согласилась.