В Україні затвердили план боротьби з поширенням в Україні коронавірусу. Фото: сайт Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n134887-shmygal-zatverdyv-novyy-plan-borotby-z-poshyrennyam-koronavirusu-v-ukrayini.html

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В Україні затвердили новий посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я та Міністерство фінансів до 11 березня повинні подати пропозиції щодо збільшення фінансування. Гроші повинні витратити на на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу. Це передбачає план дій, який вже підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це 9 березня повідомляє урядовий портал.

Крім того, Кабмін наказав МОЗ розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій у разі виникнення нових випадків коронавірусу та довести його до відома місцевих органів влади. Також міністерство повинно відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Шмигаль доручив з’ясувати, чи здатні вітчизняні виробники індивідуальних засобів захисту забезпечити попит населення та медзакладів на медичні маски тощо. Антимонопольний комітет повинен стежити, щоб ціни на такі засоби захисту не були штучно завищені.

Також доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобілей.

Нагадаємо, днями у МОЗ заявляли, що з початку року до Центру надійшло 38 повідомлень про підозру на Covid-19 й було виявлено один позитивний результат.