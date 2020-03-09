В Украине утвердили план борьбы с распространением в Украине коронавируса. Фото: сайт Виталия Кличко

https://racurs.ua/n134887-shmygal-utverdil-novyy-plan-borby-s-rasprostraneniem-koronavirusa-v-ukraine.html

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В Украине утвердили новый усиленный план борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство здравоохранения и Министерство финансов до 11 марта должны подать предложения по увеличению финансирования. Деньги должны потратить на закупку лабораторными центрами Минздрава изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса. Это предусматривает план действий, который уже подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом 9 марта сообщает правительственный портал.

Кроме того, Кабмин приказал Минздраву разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае возникновения новых случаев коронавируса и довести его до сведения местных органов власти. Также министерство должно отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Шмыгаль поручил выяснить, способны ли отечественные производители индивидуальных средств защиты обеспечить спрос населения и медучреждений на медицинские маски и тому подобное. Антимонопольный комитет должен следить, чтобы цены на такие средства защиты не были искусственно завышены.

Также поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Напомним, на днях в Минздраве заявляли, что с начала года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на Covid-19 и был выявлен один положительный результат.