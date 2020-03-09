Разумков про відставку: У мене гарні стосунки із Зеленським, фото — Фейсбук Яна Доброносова

https://racurs.ua/ua/n134876-razumkov-pro-vidstavku-u-mene-garni-stosunky-iz-zelenskym-video.html

Ракурс

Спікер Ради Дмитро Разумков не планує йти у відставку і має із президентом Володимиром Зеленьским «доволі гарні стосунки».

Про це він розповів в інтерв’ю на каналі «Україна 24». Разумков пообіцяв залишитися у команді президента України Володимира Зеленського.

На запитання щодо конфлікту із Зеленським, який пов’язаний із президентськими амбіціями, а також про складні стосунки із президентом, спікер відповів однозначно: у відставку не піде, а із главою держави має робочі і навіть теплі стосунки.

Не знаю, хто про що пише, хто про що говорить, але мені здається, що у мене доволі гарні відносини з Володимиром Олександровичем. І в плані професійної діяльності, і в особистому плані. Це моя особиста думка, я думаю, що президент її розділяє, — заявив Разумков.

Він пояснив також, чому пішов із посади голови партії «Слуга народу». Спікер не вийшов із партії, а лише передав керівництво Олександру Корнієнку. Головна причина — нестача часу на партійне будівництво, оскільки робота у Раді забирає більшу частину часу.

Хто займався партбудівництвом, хто займався виборчими кампаніями, добре розуміє, що це з’їдає 26 годин на добу. Одночасно об'єднувати партійну роботу з діяльністю у Раді неможливо, бо і ця робота забирає дуже багато часу, — вважає Разумков.

Раніше «Ракурс» розповідав, що у Разумкова начебто відбулася жорстка розмова із Володимиром Зеленським щодо його ймовірних президентських амбіцій. Йшлося, зокрема, про намагання Разумкова дистанціюватися від скандалів за участі нардепів від «Слуги народу».