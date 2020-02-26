Президентські амбіції Разумкова: Зеленський жорстко поговорив зі спікером, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n134312-prezydentski-ambiciyi-razumkova-zelenskyy-jorstko-pogovoryv-zi-spikerom-up.html

Ракурс

У спікера Ради Дмитра Разумкова відбулася жорстка розмова із Володимиром Зеленським щодо його ймовірних президентських амбіцій.

Йшлося, зокрема, про намагання Разумкова дистанціюватися від скандалів за участі нардепів від «Слуги народу». Мета спікера, на думку «Української правди», — прагнення не переймати на себе негатив від діяльності СН в Раді.

Разумков начебто прагне, щоб активніше із «зашкварами» партійців працювали всередині СН. У відповідь на таке прагнення Зеленський, за даними джерел видання, відповів: «Не подобається — звільняй місце». Разумков не проти, аби питання щодо його відставки поставили на голосування в парламенті.

УП пише, що спікер «має амбіції створити свою партію і бачить своє політичне майбутнє окремо від партії „Слуга народу“».

Нагадаємо, що у команду Зеленського Разумкова начебто привів нинішній голова СБУ Іван Баканов. Майбутній голова Ради був основним публічним спікером Зеленського під час двох виборчих кампаній, а наприкінці серпня очолив парламент.

«Ракурс» повідомляв, що рейтинг довіри до Разумкова один із найвищих в країні. 45% респондентів йому довіряють і майже стільки (43%) — не довіряють.