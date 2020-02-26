В Україні шириться вірус грипу. Фото: phc.org.ua

https://racurs.ua/ua/n134311-gryp-v-ukrayini-zabrav-jyttya-48-osib-moz.html

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В Україні з 17 лютого по 23 лютого на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 217 тис. 459 осіб, із них 61,3% — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 тис. населення, що на 19,3% більше епідемічного порога по Україні.

Неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ зберігається у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. В усіх інших регіонах зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності. Медики заявляють, що типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. Про це 26 лютого повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 25 із 71 зразка матеріалів визначено віруси грипу: 13 — типу, А (Н1)pdm09, 9 — типу, А не субтипований, 3 — типу B, — зазначили у відомстві.

За останній тиждень від ускладнень грипу померли 10 осіб. Загалом з початку епідемічного сезону померло від ускладнень грипу 48 людей. Жоден померлий не був щеплений проти грипу. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 237тис.345 осіб.

Нагадаємо, днями Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України оголосив про старт навчання з надання екстреної допомоги під час важких гострих респіраторних вірусних інфекцій, яке буде проходити на платформі дистанційних курсів.