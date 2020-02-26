В Украине распространяется вирус гриппа. Фото: phc.org.ua

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В Украине с 17 февраля по 23 февраля на острые респираторные вирусные инфекции заболели 217 тыс. 459 человек, из них 61,3% — дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тыс. населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

Неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях. Во всех других регионах зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности. Медики заявляют, что типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 25 из 71 образца материалов определены вирусы гриппа: 13 — типа, А (Н1)pdm09, 9 — типа, А не субтипований, 3 — типа B, — отметили в ведомстве.

За последнюю неделю от осложнений гриппа умерли 10 человек. Всего с начала эпидемического сезона умерло от осложнений гриппа 48 человек. Ни один умерший не был привит против гриппа. С начала эпидемического сезона прививки сделали 237 тыс. 345 человек.

Напомним, на днях Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины объявил о старте обучения по оказанию экстренной помощи при тяжелых острых респираторных вирусных инфекций, которое будет проходить на платформе дистанционных курсов.