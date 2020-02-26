Президентские амбиции Разумкова: Зеленский жестко поговорил со спикером, фото — УП

https://racurs.ua/n134312-prezidentskie-ambicii-razumkova-zelenskiy-jestko-pogovoril-so-spikerom-up.html

Ракурс

У спикера Рады Дмитрия Разумкова состоялся жесткий разговор с Владимиром Зеленским относительно его вероятных президентских амбиций.

Речь шла, в частности, о попытке Разумкова дистанцироваться от скандалов с участием нардепов «Слуги народа». Цель спикера, по мнению «Украинской правды», — стремление не принимать на себя негатив от деятельности СН в Раде.

Разумков якобы хочет, чтобы активнее с «зашкварами» партийцев работали внутри СН. В ответ на такое стремление Зеленский, по данным источников издания, ответил: «Не нравится — освобождай место». Разумков не против, чтобы вопрос о его отставке был поставлен на голосование в парламенте.

УП пишет, что у спикера есть «амбиции создать свою партию и он видит свое политическое будущее отдельно от партии „Слуга народа“».

Напомним, что в команду Зеленского Разумкова якобы привел нынешний глава СБУ Иван Баканов. Будущий председатель Рады был основным публичным спикером Зеленского во время двух избирательных кампаний, а в конце августа возглавил парламент.

«Ракурс» сообщал, что рейтинг доверия к Разумкову один из самых высоких в стране. 45% респондентов ему доверяют и почти столько (43%) — не доверяют.