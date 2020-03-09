Світоліна виграла перший за півтора року турнір WTA: відео перемоги у фіналі, фото — Большой теннис Украины

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Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір WTA у Монтерреї. У фінальному матчі в Мексиці перша ракетка України обіграла чешку Марію Боузкову у трьох сетах.

Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі в 2018 році. Торік її кращим досягненням був фінал Підсумкового турніру WTA.

Світоліна (перша сіяна на турнірі) і Боузкова (сіяна під № 9) провели на корті три години. Перший сет Світоліна виграла в напруженій боротьбі 7:5, друга партія також вийшла безкомпромісною, але її Еліна програла з рахунком 4:6.

У третьому сеті Світоліна впевнено оформила комфортну перевагу, хоч за рахунку 5:3 не змогла подати на перемогу і реалізувати матчбол на подачі суперниці.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла Данку Ковінчіч, Ольгу Говорцову, Лейлу Анни Фернандес і Аранчу Рус. Відзначимо, що до вирішального матчу українка не програла в Монтереї жодного сету.

Крім того, у парній сітці турніру перемогла Катерина Бондаренко. Вона разом із канадкою Шерон Фічмен у фіналі обіграла китайсько-японську пару.