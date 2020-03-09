Світоліна виграла перший за 16 місяців турнір WTA: відео перемоги у Монтерреїhttps://racurs.ua/ua/n134875-svitolina-vygrala-pershyy-za-pivtora-roku-turnir-wta-video-peremogy-u-monterreyi.htmlРакурс
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла престижний турнір WTA у Монтерреї. У фінальному матчі в Мексиці перша ракетка України обіграла чешку Марію Боузкову у трьох сетах.
Світоліна виграла перший титул WTA з моменту перемоги на Підсумковому турнірі в 2018 році. Торік її кращим досягненням був фінал Підсумкового турніру WTA.
Світоліна (перша сіяна на турнірі) і Боузкова (сіяна під № 9) провели на корті три години. Перший сет Світоліна виграла в напруженій боротьбі 7:5, друга партія також вийшла безкомпромісною, але її Еліна програла з рахунком 4:6.
У третьому сеті Світоліна впевнено оформила комфортну перевагу, хоч за рахунку 5:3 не змогла подати на перемогу і реалізувати матчбол на подачі суперниці.
На шляху до фіналу Світоліна перемогла Данку Ковінчіч, Ольгу Говорцову, Лейлу Анни Фернандес і Аранчу Рус. Відзначимо, що до вирішального матчу українка не програла в Монтереї жодного сету.
Крім того, у парній сітці турніру перемогла Катерина Бондаренко. Вона разом із канадкою Шерон Фічмен у фіналі обіграла китайсько-японську пару.