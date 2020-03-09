Фондовий ринок США обвалився після цін на нафту.

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Фондовий ринок СШАобвалився після того, як ціни на нафту сьогодні вранці впали на 31%.

Так, індекс S&P 500 опустився на 6,3%, NASDAQ — на 6,8%, а Dow Jones — на 7%. Відповідно до правил торги після відкриття довелося призупинити на 15 хвилин. Такі заходи вживають, якщо падіння індексів вище п’ять відсотків. Востаннє подібне відбувалося в 2008 році на тлі світової кризи. Про це 9 березня повідомляє The Globe and Mail.

Біржі в Європі теж впали на тлі обвалу нафтових котирувань. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 — 8,54%. Основний індекс Італії впав на 11% після того, як уряд наказав закрити через спалах коронавірусу північну частину країни, включаючи фінансову столицю — Мілан.

Нагадаємо, 6 березня Росія не дійшла згоди з країнами ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти. Саудівська Аравія, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на РФ, знизила ціни на квітневі постачання на 6−8 дол. Такі дії стали причиною того, що сьогодні різко знизилися ціни на нафту. Наприклад, вартість нафти марки Brent впала вже майже на третину, до 31,43 дол. за барель.

У Москві припускають, що через раптове падіння цін на нафту втрати бюджету РФ можуть перевищити 50 млрд дол. на рік. Через стрімке падіння рубля Банк Росії припинив купівлю валюти впродовж 30 днів.