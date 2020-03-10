Рейдерский захват агрофирмы совершило окружение Андрея Богдана. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/n134910-reyderskiy-zahvat-agrofirmy-sovershilo-okrujenie-andreya-bogdana-vyvedennye-iz-kooperativa-dengi.html

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Рейдерский захват аграрного кооператива «Новоселицкий», который более 10 лет обрабатывал более 1 тыс. га земли в Киевской области, совершило окружение экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана и нардепа от «Слуги народа» Николая Сольского.

К атаке на агробизнес причастен юрист Алексей Оленченко, который работал на компанию Сольского. Провернули рейдерскую атаку следующим образом: собрали уволенных работников, которые выбрали себе «директора» Наталью Войтенко. Протокол сборов заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1 тыс. га земли, всю технику кооператива и доступ к свыше 11 млн грн на счетах агрокомпании. А за месяц до собрания Оленченко зарегистрировал клон захваченного кооператива. Об этом сообщается в расследовании Bihus.info.

Журналисты выяснили, что селяне на сборы агрофирмы собрались сами, поскольку юрист из Киева сообщил им, что тогдашний руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Оказалось, что эти сборы были незаконными.

После так называемых сборов и перехода агрофирмы под руководство Войтенко, зернохранилища и сельскохозяйственную технику взяли под контроль неизвестные лица. Также новая руководитель агрофирмы половину денег кооператива потратила якобы на покупку 1 тыс. 400 т цемента.

Также Войтенко выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашка и Сергея Матиевского. Эти трое впоследствии перечисляют 5 млн грн для партии «Слуга народа». Журналисты утверждают, что это та сумма, которую Войтенко вывела из агрофирмы.

Напомним, в октябре 2019 года Служба безопасности Украины установила лиц, которые стоят за рейдерским захватом земли на Рыбальском острове в Киеве. Злоумышленники завладели почти 2 га земельных участков стоимостью 86 млн грн.