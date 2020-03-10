Рейдерське захоплення агрофірми вчинило оточення Андрія Богдана. Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n134910-reyderske-zahoplennya-agrofirmy-vchynylo-otochennya-andriya-bogdana-vyvedeni-z-kooperatyvu-groshi.html

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Рейдерське захоплення аграрного кооперативу «Новоселицький», який понад 10 років обробляв понад 1 тис. га землі в Київській області, вчинило оточення екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана та нардепа від «Слуги народу» Миколи Сольського.

До атаки на агробізнес причетний юрист Олексій Оленченко, який працював на компанію Сольського. Провернули рейдерську атаку наступним чином: зібрали звільнених працівників, які вибрали собі «директора» Наталію Войтенко. Протокол зборів завірила нотаріус (в Києві) і державний реєстратор (в Ірпені). Войтенко отримала 1 тис. га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн грн на рахунках агрокомпанії. А за місяць до зборів Оленченко зареєстрував клон захопленого кооперативу. Про це повідомляється у розслідуванні Bihus.info.

Журналісти з’ясували, що селяни на збори агрофірми зібралися самі, оскільки юрист із Києва повідомив їм, що тодішній керівник кооперативу не доплачував за оренду землі і виключав зі списку членів. Виявилося, що ці збори були незаконними.

Після так званих зборів та переходу агрофірми під керівництво Войтенко, зерносховища та сільськогосподарську техніку взяли під контроль невідомі особи. Також нова керівник агрофірми половину коштів агрофірми витратила нібито на купівлю 1 тис. 400 т цементу.

Також Войтенко видає від кооперативу три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського. Ці троє згодом перераховують 5 млн грн для партії «Слуга народу». Журналісти стверджують, що це та сума, яку Войтенко вивела з агрофірми.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Служба безпеки України встановила осіб, які стоять за рейдерським захопленням землі на Рибальському острові у Києві. Зловмисники заволоділи майже 2 га земельних ділянок вартістю 86 млн грн.