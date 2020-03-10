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У Нідерландах триває судове засідання у справі MH17

Справа MH17: у Нідерландах триває судове засідання (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 бер 2020, 11:28
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У Нідерландах у комплексі юстиції «Схіпхол» продовжується судове засідання у справі катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Жоден із відповідачів, серед яких троє росіян та один українець, до суду не з’явився.

Сьогодні в суді сторона обвинувачення зможе детальніше розповісти про поточний стан розслідування.

Очікується, що перша частина засідання триватиме дві години, після чого буде перерва на обід. Згодом засідання суду продовжиться.

Судові засідання у цій справі розпочалися в понеділок.

Нагадаємо, у неділю було погоджено та затверджено оновлений перелік членів Спільної слідчої групи від України у цій справі. Тепер групу від України очолює заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.


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