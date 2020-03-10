Печерский районный суд избирает меру пресечения Софии Федине. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n134912-ugrozy-zelenskomu-sud-izbiraet-meru-presecheniya-nardepu-sofii-fedine-translyaciya.html

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Печерский районный суд 10 марта начал заседание, на котором избирают меру пресечения второму фигуранту по делу об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Служители Фемиды сегодня рассматривают ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Украины от «Европейской солидарности» Софии Федине. В этом же деле 12 февраля меру пресечения в виде личного обязательства избрали волонтеру Маруси Звиробий. Трансляцию из суда проводят украинские СМИ.

Нардеп перед судебным заседанием заявила, что против нее открыли производство за напоминание Зеленскому о том, что на передовой стреляют и прочитала стихотворение Тараса Шевченко «стоит в селе Субботове».

Софии Федине 12 февраля сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, содеянной в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что видео, на котором волонтер Звиробий и депутат Верховной Рады Федина высказываются относительно разговора президента с ветеранами АТО в Золотом Луганской области, было обнародовано 26 октября прошлого года. На видео также звучала нецензурная брань в адрес Зеленского. обязательства.