На Донбассе очередное обострение, фото: «Слово і діло»

https://racurs.ua/n134913-obostrenie-na-fronte-v-peskah-i-vozle-avdeevki-boeviki-obstrelivaut-ukrainskih-voennyh-est.html

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На Донбассе в районе поселка Пески и города Авдеевка Донецкой области боевики совершили обстрел украинских военнослужащих из минометов калибра 120 и 122 мм.

В результате один украинский военный погиб, есть раненые в одном из разведбатальонов. Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

В 9.44 российско-оккупационные войска подбили грузовик ГАЗ-66 ВСУ украинских военнослужащих.

Стратегия «примирения» с Путиным за счет свертывания боевых действий украинскими войсками провалилась, — убежден Бутусов.

Также информацию об обстреле в своем Telegram-канале подтверждает журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, тяжело раненый боец ​​умер во время эвакуации.

По информации Цаплиенко, отвечать на российский обстрел украинская артиллерия начала только спустя час.

Напомним, недавно обстрел боевиков вызвал пожар вблизи города Марьинка Донецкой области. Огонь смог добраться одного из опорных пунктов ВСУ.