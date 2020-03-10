Пентагон відправив у Європу стелс-бомбардувальники B-2 Spirit. Фото: modelforce.ru

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Сполучені Штати Америки перекинули в Європу оперативну групу стелс-бомбардувальників B-2 Spirit.

Бойові літаки, які вилетіли з авіабази «Уайтмен» в Міссурі, вже прибули на авіабазу «Лажес» на Азорських островах (Португалія). В Європі американські пілоти візьмуть участь у навчаннях з інтеграції в театр військових дій і льотної підготовки. Про це повідомляється на сайті Європейського командування Збройних сил США.

Літаки працюватимуть на різних військових об'єктах в зоні відповідальності Європейського командування США. Розгортання стратегічних бомбардувальників в Європі дозволяють членам екіпажів ознайомитися з театром військових дій і демонструють прихильність США своїм союзникам і партнерам, — зазначається в заяві командування.

Європейське командування ЗС США наголошує, що інтеграція з союзниками по НАТО та іншими країнами-партнерами дозволяє американським військовим вибудовувати довгострокові стратегічні відносини.

Як відомо, на авіабазі «Лажес» дислокується 65-та група наземного обслуговування. Ця група задіються в бойових операціях для забезпечення експедиційних переміщень бойових літаків та підтримання глобального зв’язку з командирами бойових підрозділів.

Нагадаємо, у січні в США заявили, що готові відправити в регіон додатковий контингент. Всього планується перекинути близько 3 тис. військовослужбовців. Вони служать у частині сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії.