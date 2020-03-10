Коронавірус у Білорусі: виявили ще трьох інфікованих (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n134916-koronavirus-u-bilorusi-vyyavyly-sche-troh-infikovanyh-karta.htmlРакурс
У Білорусі медики виявили ще трьох осіб, інфікованих новим коронавірусом SARS-CoV-2.
Усі троє повернулися з Італії, яка є європейським епіцентром цього захворювання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Білорусі.
У відомстві стверджують, що до цих осіб застосовані превентивні заходи з ізоляції, тому подальшому поширенню інфекції вдалося запобігти.
В якому саме населеному пункті виявили інфікованих, не повідомляється.
Також у МОЗ Білорусі стверджують, що троє хворих на коронавірус вилікувалися, а стан інших — задовільний, зокрема, у них відсутня підвищена температура тіла. Хворі перебувають під медичним наглядом.
Таким чином, у Білорусі вже загалом зафіксовано дев’ять випадків коронавірусу. Померлих від цієї хвороби не було.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).
Нагадаємо, в Італії через спалах коронавірусу запроваджено карантин по всій території країни.