В Італії запровадили карантин по всій країні. Фото: google.com/maps

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Епідемія коронавірусу SARS-Cov-2 призвела до того, що італійський уряд ввів суворі заходи карантину, які включають заборону публічних зібрань, на всю територію країни.

Покидати домівки громадяни можуть лише у разі нагальних питань. Також мешканцям країни дозволено ходити на роботу. Такі заходи, які запровадили 10 березня, спрямовані на захист найуразливіших членів суспільства. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє BBC.

Зазначається, що від коронавірусу в Італії померли вже 463 особи, а видужали 733 особи. Загальна кількість інфікованих склала 9 тис. 172 особи.

Раніше італійський уряд через спалах коронавірусу SARS-Cov-2 ухвалив рішення закрити на в’їзд і виїзд 14 провінцій. У низці міст не працюватимуть школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти.

За інформацією ресурсу BNONews, наразі в світі нараховується 114 тис. 186 інфікованих осіб, від хвороби померли 4 тис. 19 осіб. Видужали від коронавірусу 63 тис. 976 осіб.

Сьогодні перші випадки зараження коронавірусом виявили у Панамі та Монголії. У Монголії коронавірус виявили у громадянина Франції, який прибув рейсом із Москви. У штаті Каліфорнія (США) зафіксовано шість нових випадків зараження, а ще два — у штаті Вірджинія.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, Ізраїль вирішив ввести обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто в’їжджає до країни з-за кордону. Це означає, що іноземці, які приїжджають до Ізраїлю, повинні довести, що у них є житло, в якому вони зможуть перебувати під час карантину