В Италии ввели карантин по всей стране. Фото: google.com/maps

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Эпидемия коронавируса SARS-Cov-2 привела к тому, что итальянское правительство ввело строгие меры карантина, которые включают запрет публичных собраний, на всю территорию страны.

Покидать дома граждане могут только в случае неотложных дел. Также жителям страны разрешено ходить на работу. Такие меры, которые ввели 10 марта, направленные на защиту наиболее уязвимых членов общества. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает BBC.

Отмечается, что от коронавируса в Италии умерли уже 463 человека, а выздоровели 733 человека. Общее количество инфицированных составило 9 тыс. 172 человека.

Ранее итальянское правительство из-за вспышки коронавируса SARS-Cov-2 принял решение закрыть на въезд и выезд 14 провинций. В ряде городов не будут работать школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты.

По информации ресурса BNONews, сейчас в мире насчитывается 114 тыс. 186 инфицированных лиц, от болезни умерли 4 тыс. 19 человек. Выздоровели от коронавируса 63 тыс. 976 человек.

Сегодня первые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Панаме и Монголии. В Монголии коронавирус обнаружили у гражданина Франции, который прибыл рейсом из Москвы. В штате Калифорния (США) зафиксировано шесть новых случаев заражения, а еще два — в штате Вирджиния.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, Израиль решил ввести обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну из-за рубежа. Это означает, что иностранцы, приезжающие в Израиль, должны доказать, что у них есть жилье, в котором они смогут находиться во время карантина