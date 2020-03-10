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Ракурс
Коронавирус. Фото: Вести

Коронавирус: в Израиле всех приезжающих из-за границы будут отправлять на карантин

10 мар 2020, 09:26
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Коронавирус заставляет власти государств вводить жесткие ограничения с целью недопущения распространения инфекции. Израиль решил ввести обязательный 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну из-за границы.

О введении данной меры предосторожности сообщил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Чиновник заявил, что такое ограничение необходимо, хотя его принятие было весьма тяжелым для Израиля.

Всем гражданам, которые планировали посетить Израиль с туристическими или деловыми визитами необходимо принять во внимание решение правительства о введении карантина.

Для граждан Израиля данное ограничение введено с 9 марта, для иностранцев — с 12 марта.

Это означает, что иностранцы, которые приезжают в Израиль, должны доказать, что у них есть жилье, в котором они смогут находиться во время карантина.

Кроме того, за пределами Израиля находится около 268 тыс. израильских граждан, которым придется после приезда на родину 14 дней находиться в карантине.

Следует отметить, что в Израиле уже зафиксировано 50 случаев заражения коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).

Источник: Ракурс


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