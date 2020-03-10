Коронавирус: установлены новые симптомы заболевания

Коронавирус: установлены новые симптомы заболеванияhttps://racurs.ua/n134901-koronavirus-ustanovleny-novye-simptomy-zabolevaniya.htmlРакурс
Коронавирус не всегда может вызывать кашель, насморк и боль в горле. Сингапурские ученые зафиксировали новые симптомы COVID-19, которые раньше были характерными для других вирусных инфекций.
Ученые утверждают, что новые установленные симптомы заражения коронавирусом, могут создавать ложную картину о наличии у пациентов лихорадки денге, пишет The Straits Times.
По мнению ученых, коронавирус способен «маскироваться» под другие вирусы, тем самым усложняя диагностику заболевания.
В больницу поступили два пациента с симптомами, которые характерны для лихорадки денге. У них отмечалась высокая температура и сыпь. Однако у пациентов не было кашля, насморка и боли в горле, которые до этого считались обязательными симптомами COVID-19.
После проведения тестов было установлено, что пациенты заражены коронавирусом.
Ученые отметили, что очень важно проводить диагностику коронавируса, так как опираться лишь на симптоматику заболевания нельзя. Необходимо в обязательном порядке проводить тестирование на коронавирус пациентов, у которых наблюдаются симптомы лихорадки денге.
Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).