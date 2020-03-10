Коронавирус: установлены новые симптомы заболевания

Коронавирус. Фото: Известия

https://racurs.ua/n134901-koronavirus-ustanovleny-novye-simptomy-zabolevaniya.html

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Коронавирус не всегда может вызывать кашель, насморк и боль в горле. Сингапурские ученые зафиксировали новые симптомы COVID-19, которые раньше были характерными для других вирусных инфекций.

Ученые утверждают, что новые установленные симптомы заражения коронавирусом, могут создавать ложную картину о наличии у пациентов лихорадки денге, пишет The Straits Times.

По мнению ученых, коронавирус способен «маскироваться» под другие вирусы, тем самым усложняя диагностику заболевания.

В больницу поступили два пациента с симптомами, которые характерны для лихорадки денге. У них отмечалась высокая температура и сыпь. Однако у пациентов не было кашля, насморка и боли в горле, которые до этого считались обязательными симптомами COVID-19.

После проведения тестов было установлено, что пациенты заражены коронавирусом.

Ученые отметили, что очень важно проводить диагностику коронавируса, так как опираться лишь на симптоматику заболевания нельзя. Необходимо в обязательном порядке проводить тестирование на коронавирус пациентов, у которых наблюдаются симптомы лихорадки денге.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).