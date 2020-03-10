Коронавірус: встановлені нові симптоми захворювання

Коронавірус. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n134901-koronavirus-vstanovleni-novi-symptomy-zahvoruvannya.html

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Коронавірус не завжди може викликати кашель, нежить і біль у горлі. Сінгапурські вчені зафіксували нові симптоми COVID-19, які раніше були характерними для інших вірусних інфекцій.

Вчені стверджують, що нові встановлені симптоми зараження коронавірусом, можуть створювати помилкову картину про наявність у пацієнтів лихоманки денге, пише The Straits Times.

На думку вчених, коронавірус здатний «маскуватися» під інші віруси, тим самим ускладнюючи діагностику захворювання.

У лікарню поступили двоє пацієнтів із симптомами, які характерні для лихоманки денге. У них відзначалася висока температура та висипання. Однак у пацієнтів не було кашлю, нежиті і болю в горлі, які до цього вважалися обов’язковими симптомами COVID-19.

Після проведення тестів було встановлено, що пацієнти заражені коронавірусом.

Вчені відзначили, що дуже важливо проводити діагностику коронавірусу, так як опиратися лише на симптоматику захворювання неможна. Необхідно в обов’язковому порядку проводити тестування на коронавірус пацієнтів, у яких спостерігаються симптоми лихоманки денге.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).