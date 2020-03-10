Коронавірус у США: Трамп пропонує знизити податки

Дональд Трамп. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n134900-koronavirus-u-ssha-tramp-proponuie-znyzyty-podatky.html

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Коронавірус негативно вплинув на світову економіку. Не стала винятком і американська економіка. Влада США розробила пакет заходів, спрямованих на боротьбу з негативним впливом наслідків поширення SARS-CoV-2 на економіку країни.

Про це заявив під час нещодавнього брифінгу глава Білого дому Дональд Трамп. Зокрема президент США пропонує знизити ставку прибуткового податку.

Трамп заявив, що завтра відбудуться зустрічі з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, на яких буде обговорюватися питання можливості зниження ставки прибуткового податку або істотного його полегшення.

Також Трамп хоче запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці, у зв’язку із закриттям підприємств на карантин.

Трамп пообіцяв провести прес-конференцію після зустрічі з Конгресом і розповісти всі подробиці досягнутих домовленостей про подальші економічні кроки країни.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).