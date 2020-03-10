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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Delfi

Коронавирус в США: Трамп предлагает снизить налоги

10 мар 2020, 08:23
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Коронавирус негативно отразился на мировой экономике. Не стала исключением и экономика США. Власти США разработали пакет мероприятий, направленных на борьбу с негативным влиянием последствий распространения SARS-CoV-2 на экономику страны.

Об этом заявил во время недавнего брифинга глава Белого дома Дональд Трамп. В частности президент США предлагает снизить ставку подоходного налога.

Трамп заявил, что завтра состоятся встречи с Сенатом и с республиканцами в Палате представителей, на которых будет обсуждаться вопрос возможности снижения ставки подоходного налога или существенного его облегчения.

Также Трамп хочет предложить отмену наказания для компаний за вынужденное нарушение почасовой оплаты труда, в связи с закрытием предприятий на карантин.

Трамп пообещал провести пресс-конференцию после встречи с Конгрессом и рассказать все подробности достигнутых договоренностей о дальнейших экономических шагах страны.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).

Источник: Ракурс


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