Коронавірус: Ізраїль ввів карантин для усіх, хто прибуває з-за кордону

Коронавірус: Ізраїль ввів карантин для усіх, хто прибуває з-за кордонуhttps://racurs.ua/ua/n134902-koronavirus-izrayil-vviv-karantyn-dlya-usih-hto-prybuvaie-z-za-kordonu.htmlРакурс
Коронавірус змушує владу держав вводити жорсткі обмеження з метою недопущення поширення інфекції. Ізраїль вирішив ввести обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто в’їжджає до країни з-за кордону.
Про введення даного запобіжного заходу повідомив у Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Чиновник заявив, що таке обмеження необхідне, хоча його прийняття було дуже важким для Ізраїлю.
Всім громадянам, які планували відвідати Ізраїль з туристичними або діловими візитами необхідно взяти до уваги рішення уряду про введення карантину.
Для громадян Ізраїлю дане обмеження введено з 9 березня, для іноземців — із 12 березня.
Це означає, що іноземці, які приїжджають до Ізраїлю, повинні довести, що у них є житло, в якому вони зможуть перебувати під час карантину.
Крім того, за межами Ізраїлю знаходиться близько 268 тис. ізраїльських громадян, яким доведеться після приїзду на батьківщину 14 днів перебувати в карантині.
Слід зазначити, що в Ізраїлі вже зафіксовано 50 випадків зараження коронавірусом.
Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).