Коронавірус: Ізраїль ввів карантин для усіх, хто прибуває з-за кордону

Коронавірус. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n134902-koronavirus-izrayil-vviv-karantyn-dlya-usih-hto-prybuvaie-z-za-kordonu.html

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Коронавірус змушує владу держав вводити жорсткі обмеження з метою недопущення поширення інфекції. Ізраїль вирішив ввести обов’язковий 14-денний карантин для всіх, хто в’їжджає до країни з-за кордону.

Про введення даного запобіжного заходу повідомив у Twitter прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Чиновник заявив, що таке обмеження необхідне, хоча його прийняття було дуже важким для Ізраїлю.

Всім громадянам, які планували відвідати Ізраїль з туристичними або діловими візитами необхідно взяти до уваги рішення уряду про введення карантину.

Для громадян Ізраїлю дане обмеження введено з 9 березня, для іноземців — із 12 березня.

Це означає, що іноземці, які приїжджають до Ізраїлю, повинні довести, що у них є житло, в якому вони зможуть перебувати під час карантину.

Крім того, за межами Ізраїлю знаходиться близько 268 тис. ізраїльських громадян, яким доведеться після приїзду на батьківщину 14 днів перебувати в карантині.

Слід зазначити, що в Ізраїлі вже зафіксовано 50 випадків зараження коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).