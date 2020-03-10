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У світі триває спалах нового коронавірусу

Коронавірус: у ВООЗ розповіли, скільки потрібно часу для повного видужання

10 бер 2020, 10:52
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Інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 люди повністю одужують за період близько шести тижнів.

Надійних ліків від цієї хвороби наразі немає, але хворі можуть одужати в разі належного догляду та лікування симптомів. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій Майк Райан, повідомляє CNN.

Втім, він додав, що людям, у яких дуже важка форма хвороби, можуть знадобитися місяці, щоб повністю відновитися після коронавірусу.

Райан також зазначив, що поняття одужання здебільшого розуміється як відсутність у пацієнта симптомів коронавірусу та два негативні послідовні тести на вірус принаймні через день один від одного, однак деякі країни можуть оцінювати одужання по-різному.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили нові симптоми коронавірусу. Зокрема, інфікування коронавірусом може бути схожим на лихоманку Денге.


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