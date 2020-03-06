Температурний скринінг на КПВВ. Фото: pressjfo.news

https://racurs.ua/ua/n134810-koronavirus-moje-cyrkuluvaty-v-ordlo-na-punktah-propusku-vsu-vvodyat-obmejennya.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 може циркулювати на окупованих територіях Донбасу. У зв’язку з цим із 7 березня на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі вводяться тимчасові обмежувальні заходи.

Всім особам, які перетинатимуть лінію розмежування, вимірюватимуть температуру тіла, а також будуть проводити загальний огляд. У випадку, якщо у людей будуть виявлені ознаки інфікування, їх доставлятимуть до лікарень. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Водночас громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, в разі підозри на коронавірус будуть доставляти до лікувальних закладів. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина швидкої допомоги з підготовленим медичним персоналом.

У разі виявлення ознак інфікування коронавірусом у осіб, які не прописані на підконтрольній Україні території, їх не пропустять через КПВВ.

Також у штабі ООС порадили українцям утриматися від поїздок на територію окупованого Донбасу. Там також зазначили, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації, окупанти не зможуть надати належну медичну допомогу через відсутність медперсоналу та обладнання.

Нагадаємо, в Ужгороді 5 березня з підозрою на коронавірус привезли в інфекційну лікарню жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.