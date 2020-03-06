Гібридна війна: в ЗСУ запровадять правила цифрової гігієни й обмежать соцмережі, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n134809-v-zsu-zaprovadyat-pravyla-cyfrovoyi-gigiieny-y-obmejat-socmereji.html

Ракурс

У Збройних силах України мають намір навчати бійців діджитальній гігієні та критичному мисленню, а також запровадити певні обмеження на користування соціальними мережами.

Про такі плани Міноборони розповіла в інтерв’ю «Укрінформу» заступник міністра оборони Аліна Фролова.

Вона вважає запровадження обмежень не дуже популярною, але необхідною темою.

Якщо людина в армії, то вона не може фотографувати і викладати фото з геолокацією, не може публікувати, в якому підрозділі перебуває, — заявила Фролова.

Чиновник відомства розповіла, що подібні обмеження існують у «всіх арміях світу і військові розуміють, чому повинні цьому підкорятися».

Наразі обмеження щодо соцмереж мають рекомендаційний характер, але в Міноборони розробляють документи, які унормують питання. Це так звані правила стосовно «діджитальної гігієни», які будуть однаковими як для військових на фронті, так і для строковиків в регіонах.

Фролова вважає, що військові поза зоною ООС сьогодні можуть нести службу у Львівській області, а завтра їх перекинуть на Донбас і за цими переміщенням можна відстежити рух всього підрозділу.

Маємо привчити до інформаційної гігієни людей і створюємо Центр протидії гібридним загрозам, — повідомила Фролова.

Вона також розповіла, що ворог розсилає українським захисникам SMS, у яких їм повідомляють, що «на вас чекають вдома», «залиште позиції». Головна мета ворожих методів: підбурювання до певних негативних настроїв серед військових, інтенсифікація обговорення проблемних питань, створення паніки.

Раніше «Ракурс» повідомляв про випадок із майором ЗСУ, який опублікував у соцмережах критичний для президента Зеленського пост, а керівництво Сухопутними військами відреагувало на донос сержанта. Майору оголосили сувору догану.