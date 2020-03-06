Радбез ООН обговорює агресивну політику Росії в окупованому Криму: трансляція

https://racurs.ua/ua/n134808-radbez-oon-obgovoruie-porushennya-rosiieu-prav-ludyny-v-krymu-translyaciya.html

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Анексія Криму та порушення Росією прав людини на території окупованого півострова сьогодні на порядку денному засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Дипломати 6 березня обговорять шляхи активізації взаємодії між генеральним секретарем ООН, Радою безпеки, спеціалізованими установами ООН і громадянським суспільством з метою припинення країною-агресором порушення основоположних прав і свобод людини.

Участь в засіданні візьмуть постпред президента України в Криму Антон Кориневич, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, очільниця «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник та інші.

Окрім цього, члени Радбезу ООН ознайомляться з кроками, які вживає влада України з метою захисту інтересів громадян, що мешкають на окупованому півострові, і деокупації українських територій.

Сьогоднішнє засідання Радбезу ООН організували представництва Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Великої Британії і США — в партнерстві з постійним представництвом України при ООН.

Участь у засіданні візьмуть помічник генсекретаря з прав людини і керівник Управління верховного комісара з прав людини в Нью-Йорку Ілзе Брандс Кехріса, а також постпред Німеччини при ООН Крістоф Хойсген і заступник постпреда Франції при ООН Енн Гегуен, заступник голови МВС Естонії Пол Тісалу.