На тілах загиблих шахістів є сліди уколів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134807-smert-ukrayinskyh-shahistiv-v-rf-na-tilah-vyyavyly-slidy-ukoliv-zmi.html

Ракурс

Чемпіона України зі швидких шахів, 27-річного одеського гросмейстера Станіслава Богдановича, знайшли мертвим у квартирі на заході Москви. Там же було знайдено тіло 18-річної професійної шахістки Олександри Вернигори.

Українські шахісти, за попередніми даними, загинули, надихавшись «звеселяючого газу». Проте пізніше з’явилася інформація, що на тілах загиблих виявлені сліди уколів. Про це повідомляє російський телеканал РЕН ТВ.

Як повідомляється, під час огляду тіл Богдановича та Вернигори були виявили сліди від уколів. Водночас у квартирі, де знайдені мертві, ніяких шприців немає.

У Станіслава Богдановича на тілі два уколи — на руці і нозі, у Олександри Вернигори — один, під коліном.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть української пари шахістів. Їхні тіла в квартирі в Москві виявила мати дівчини, яка приїхала провідати дочку. На головах загиблих були поліетиленові пакети. Поруч з тілами знайдено балон із закисом азоту, який, за попередніми даними, і став причиною смерті шахістів.

Декілька днів тому Богданович опублікував на своїй сторінці в соцмережах повідомлення, в якому розповів, що нещодавно зіграв за збірну Росії в інтернет-матчі проти збірної України на сайті Chess.com.