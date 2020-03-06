Станіслав Богданович, фото: «Новости шахмат»

https://racurs.ua/ua/n134773-u-moskvi-znayshly-mertvym-ukrayinskogo-shahista-yakyy-neschodavno-zigrav-za-zbirnu-rosiyi-zmi.html

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Чемпіона України зі швидких шахів, 27-річного одеського гросмейстера Станіслава Богдановича, вчора ввечері знайшли мертвим у квартирі на заході Москви.

Також у цій квартирі знайшли ще одне тіло — 18-річної професійної шахістки Олександри Вернигори, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що тіла загиблих були виявлені з пакетами на головах. За попередньою версією, шахісти загинули, надихавшись «веселящого газу», ознак насильницької смерті немає.

За інформацією Telegram-каналу Mash, поряд із тілами були виявлені кульки із закисом азоту.

Кілька днів тому Богданович опублікував на своїй сторінці у соцмережах повідомлення, в якому розповів, що нещодавно зіграв за збірну Росії в інтернет-матчі проти збірної України на сайті Chess.com.

Мотиви своїх дій він тоді пояснював, зокрема, тим, що в такий спосіб «вніс свій скромний внесок у мир між нашими країнами».

Можливо, якби кожен з нас всього по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний, — заявив тоді Богданович.

Згодом Богданович видалив це повідомлення, проте воно вже встигло поширитися мережею, а сам шахіст потрапив до бази даних сайту «Миротворець» як особа, що брала участь у пропагандистських антиукраїнських акціях Росії.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Маріуполі у під’їзді однієї з багатоповерхівок знайшли тіло відпущеного незадовго до цього під домашній арешт бойовика так званої ДНР.