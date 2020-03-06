Станислав Богданович, фото: «Новости шахмат»

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Ракурс

Чемпиона Украины по быстрым шахматам, 27-летнего одесского гроссмейстера Станислава Богдановича, нашли мертвым в квартире на западе Москвы.

Также в этой квартире нашли еще одно тело — 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что тела погибших были обнаружены с пакетами на головах. По предварительной версии, шахматисты погибли, надышавшись «веселящего газа», признаков насильственной смерти нет.

По информации Telegram-канала Mash, рядом с телами были обнаружены шарики с закисью азота.

Несколько дней назад Богданович опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение, в котором рассказал, что недавно сыграл за сборную России в интернет-матче против сборной Украины на сайте Chess.com.

Мотивы своих действий он тогда объяснял, в частности, тем, что таким образом «внес свой скромный вклад в мир между нашими странами».

Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан, — заявил тогда Богданович.

Впоследствии Богданович удалил это сообщение, однако оно уже успело распространиться по интернету, а сам шахматист попал в базу данных сайта «Миротворец» как лицо, принимавшее участие в пропагандистских антиукраинских акциях России.

Напомним, в сентябре прошлого года в Мариуполе в подъезде одной из многоэтажек нашли тело отпущенного незадолго до этого под домашний арест боевика так называемой ДНР.