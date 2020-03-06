На телах погибших шахматистов есть следы уколов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134807-smert-ukrainskih-shahmatistov-v-rf-na-telah-obnarujili-sledy-ukolov-smi.html

Ракурс

Чемпиона Украины по быстрым шахматам, 27-летнего одесского гроссмейстера Станислава Богдановича, нашли мертвым в квартире на западе Москвы. Там же было найдено тело 18-летней профессиональной шахматистки Александры Вернигоры.

Украинские шахматисты, по предварительным данным, погибли, надышавшись «веселящего газа». Однако позже появилась информация, что на телах погибших обнаружены следы уколов. Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

Как сообщается, во время осмотра тел Богдановича и Вернигоры были обнаружили следы от уколов. При этом в квартире, где найдены мертвые, никаких шприцов нет.

У Станислава Богдановича на теле два укола — на руке и ноге, у Александры Вернигоры — один, под коленом.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинской пары шахматистов. Их тела в квартире в Москве обнаружила мать девушки, которая приехала навестить дочь. На головах погибших были надеты полиэтиленовые пакеты. Рядом с телами найден баллон с закисью азота, который, по предварительным данным, и стал причиной смерти молодых людей.

Несколько дней назад Богданович опубликовал на своей странице в соцсетях сообщение, в котором рассказал, что недавно сыграл за сборную России в интернет-матче против сборной Украины на сайте Chess.com.