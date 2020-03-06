ГБР. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n134772-gbr-podozrevaet-harkovskih-policeyskih-v-prisvoenii-10-tys-dollarov.html

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В Харькове с отдела полиции Основянского района пропали 10 тыс. долл., которые были изъяты правоохранителями в рамках одного из уголовных производств. Государственное бюро расследований подозревает, что к этому причастны полицейские.

В соцсетях появилась информация о том, что одной из пострадавших полицейские вернули лишь часть денег, которые были изъяты в результате следственных действий, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, харьковчанка обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о пропаже из ее квартиры 26 тыс. долл. Полицейским удалось установить, что деньги забрал отец заявительницы.

Мужчина утверждает, что отдал всю сумму денег (26 тыс. долл.) полицейским. Однако, заявительница получила от правоохранителей лишь 16 тыс. долл.

Путем несложных подсчетов можно определить, что пропало 10 тыс. долл. Следователи ГБР Полтавы проверяют возможность причастности к данному правонарушению сотрудников Нацполиции Основянского района города Харькова.

Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов. Данное преступление подпадает под действие ч. 3 ст. 365 УК Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.