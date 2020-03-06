ДБР. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n134772-dbr-pidozruie-harkivskyh-policeyskyh-u-pryvlasnenni-10-tys-dolariv.html

Ракурс

У Харкові з відділу поліції Основ’янського району пропали 10 тис. дол., які були вилучені правоохоронцями в рамках одного з кримінальних проваджень. Державне бюро розслідувань підозрює, що до цього причетні поліцейські.

У соцмережах з’явилася інформація про те, що одній із постраждалих поліцейські повернули лише частину грошей, які були вилучені в результаті слідчих дій, повідомляє прес-служба ДБР.

За попередніми даними, харків’янка звернулася до поліції із заявою, у якій повідомила про зникнення з її квартири 26 тис. дол. Поліцейським вдалося встановити, що гроші забрав батько заявниці.

Чоловік стверджує, що віддав всю суму грошей (26 тис. дол.) поліцейським. Однак, заявниця отримала від правоохоронців лише 16 тис. дол.

Шляхом нескладних підрахунків можна визначити, що пропало 10 тис. дол. Слідчі ДБР Полтави перевіряють можливість причетності до даного правопорушення співробітників Нацполіції Основ’янського району міста Харкова.

Досудове розслідування розпочато за фактом перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронних органів. Даний злочин підпадає під дію ч. 3 ст. 365 КК України і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.