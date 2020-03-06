Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Совбез ООН обсуждает агрессивную политику России в оккупированном Крыму: трансляция

Совбез ООН обсуждает нарушение Россией прав человека в Крыму (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 мар 2020, 17:07
999

Аннексия Крыма и нарушение Россией прав человека на территории оккупированного полуострова сегодня на повестке дня заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Дипломаты 6 марта обсудят пути активизации взаимодействия между генеральным секретарем ООН, Совбезом, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения страной-агрессором нарушения основополагающих прав и свобод человека.

Участие в заседании возьмут постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник и другие.

Кроме того, члены Совбеза ООН ознакомятся с шагами, которые предпринимают власти Украины для защиты интересов граждан, живущих на оккупированном полуострове, и деоккупации украинских территорий.

Сегодняшнее заседание Совбеза ООН организовали представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США — в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.

Участие в заседании примут помощник генсекретаря по правам человека и руководитель Управления верховного комиссара по правам человека в Нью-Йорке Илзе Брандс Кехриса, а также постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген и заместитель постпреда Франции при ООН Энн Гегуэн, замглавы МВС Эстонии Пол Тисалу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше