Совбез ООН обсуждает агрессивную политику России в оккупированном Крыму: трансляция

https://racurs.ua/n134808-sovbez-oon-obsujdaet-narushenie-rossiey-prav-cheloveka-v-krymu-translyaciya.html

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Аннексия Крыма и нарушение Россией прав человека на территории оккупированного полуострова сегодня на повестке дня заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Дипломаты 6 марта обсудят пути активизации взаимодействия между генеральным секретарем ООН, Совбезом, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения страной-агрессором нарушения основополагающих прав и свобод человека.

Участие в заседании возьмут постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник и другие.

Кроме того, члены Совбеза ООН ознакомятся с шагами, которые предпринимают власти Украины для защиты интересов граждан, живущих на оккупированном полуострове, и деоккупации украинских территорий.

Сегодняшнее заседание Совбеза ООН организовали представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США — в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.

Участие в заседании примут помощник генсекретаря по правам человека и руководитель Управления верховного комиссара по правам человека в Нью-Йорке Илзе Брандс Кехриса, а также постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген и заместитель постпреда Франции при ООН Энн Гегуэн, замглавы МВС Эстонии Пол Тисалу.