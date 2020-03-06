Гибридная война: в ВСУ введут правила цифровой гигиены и ограничат соцсети, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n134809-v-voorujennyh-silah-vvedut-pravila-cifrovoy-gigieny-i-ogranichat-socseti.html

Ракурс

В Вооруженных силах Украины намерены обучать бойцов диджитальний гигиене и критическому мышлению, а также ввести ограничения на пользование социальными сетями.

О таких планах Минобороны рассказала в интервью «Укринформу» заместитель министра обороны Алина Фролова.

Она считает внедрение ограничений не очень популярной, но необходимой темой.

Если человек в армии, то он не может фотографировать и выкладывать фото с геолокацией, не может публиковать, в каком подразделении находится, — заявила Фролова.

Чиновник ведомства рассказала, что похожие ограничения существуют в «всех армиях мира и военные понимают, почему должны этому подчиняться».

Сейчас ограничения относительно соцсетей носят рекомендательный характер, но в Минобороны разрабатывают новые документы. Это так называемые правила относительно «диджитальной гигиены», которые будут одинаковыми как для военных на фронте, так и для срочников в регионах.

Фролова считает, что военные вне зоны ООС сегодня могут нести службу во Львовской области, а завтра их перебросят на Донбасс и за этими перемещением можно отследить движение всего подразделения.

Надо приучить к информационной гигиены людей, мы создаем Центр противодействия гибридным угрозам, — сообщила Фролова.

Она также рассказала, что враг рассылает украинским защитникам SMS, в которых им сообщают, что «вас ждут дома», «оставьте позиции». Главная цель вражеских методов: подстрекательство к определенным негативным настроениям среди военных, интенсификация обсуждения проблемных вопросов, создание паники.

Ранее «Ракурс» сообщал о случае с майором ВСУ, который опубликовал в соцсетях критический для президента Зеленского пост, а руководство Сухопутными войсками отреагировало на донос сержанта. Майору объявили строгий выговор.