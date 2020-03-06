Температурный скрининг на КПВВ. Фото: pressjfo.news

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Коронавирус SARS-CoV-2 может циркулировать на оккупированных территориях Донбасса. В связи с этим 7 марта на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе вводятся временные ограничительные меры.

Всем лицам, которые будут пересекать линию разграничения, будут измерять температуру тела, а также проводить общий осмотр. В случае, если у людей будут обнаружены признаки инфицирования, их доставят в больницы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на коронавирус будут доставлять в лечебные заведения. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков инфицирования коронавирусом у лиц, которые не прописаны на подконтрольной Украине территории, их не пропустят через КПВВ.

Также в штабе ООС посоветовали украинцам воздержаться от поездок на территорию оккупированного Донбасса. Там также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, оккупанты не смогут предоставить надлежащую медицинскую помощь из-за отсутствия медперсонала и оборудования.

Напомним, в Ужгороде 5 марта с подозрением на коронавирус привезли в инфекционную больницу женщину, которая недавно вернулась из Италии.