Коронавирус: в ВОЗ рассказали, сколько нужно времени для полного выздоровления

В мире продолжается вспышка нового коронавируса

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Инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2 люди полностью выздоравливают за период около шести недель.

Надежных лекарств от этой болезни пока нет, но больные могут выздороветь в случае надлежащего ухода и лечения симптомов. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает CNN.

Впрочем, он добавил, что людям, у которых очень тяжелая форма болезни, могут потребоваться месяцы, чтобы полностью восстановиться после коронавируса.

Райан также отметил, что понятие выздоровления в основном понимается как отсутствие у пациента симптомов коронавируса и два негативных последовательных теста на вирус крайней мере через день друг от друга, однако некоторые страны могут оценивать выздоровление по-разному.

Напомним, ученые недавно обнаружили новые симптомы коронавируса. В частности, инфицирование коронавирусом может походить на лихорадку Денге.