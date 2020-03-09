Китайский коронавирус обнаружили в более чем 100 странах. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/n134898-uchenye-nazvali-sroki-okonchaniya-rasprostraneniya-koronavirusa-sars-cov-2.html

Ракурс

Китайский коронавирус будет распространяться по планете минимум до июня 2020 года.

Сейчас весь мир работает над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В случае успеха, в будущем странам придется только бороться с заболеванием на своих территориях. Такое заявление 9 марта сделал председатель специальной экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китайской Народной Республики Чжун Наньшань, передает South China Morning Post.

Вирусолог утверждает, что необходимо усилить санитарно-медицинские проверки на границах и установить политику карантина для граждан, прибывающих из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Как известно, в марте ученые из Австралии опубликовали худший сценарий распространения коронавируса. Ученые предположили, что при катастрофическом развитии событий число погибших от SARS-Cov-2 составит 68 млн человек в течение года после вспышки.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что пик заболеваемости новым коронавирусом SARS-Cov-2 в Китае прошел. Он приходился на период с 23 января по 2 февраля и с тех пор уровень заболеваемости в КНР стабильно падает.

А сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес заявил, что вспышка китайского коронавируса грозит реальной пандемией, но ее можно будет контролировать.