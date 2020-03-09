Коронавирус распространяется по странам мира. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/n134894-ugroza-pandemii-novogo-koronavirusa-stanovitsya-realnoy-voz-karta.html

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Вспышка китайского коронавируса SARS-Cov-2 грозит реальной пандемией.

Специалисты утверждают, что это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейес, передает Reuters.

Теперь, когда коронавирус обнаружили в многих странах, угроза пандемии стала очень реальной. Но это будет первая в истории пандемия, которую можно будет контролировать. Суть в следующем: мы не во власти этого вируса, — отметил гендиректор ВОЗ.

Он также добавил, что за прошедшие выходные число зарегистрированных случаев COVID19 превысило 100 тыс. в 100 странах. Кроме того, чиновник отметил усилия Италии в принятии мер для сдерживания эпидемии. В ВОЗ ожидают, что в ближайшее время будет виден эффект от этого.

Как сообщает BNODesk в Twitter, во всем мире количество инфицированных составило 111 тыс. 332 человека, умерли 3 тыс. 879 человек. В Китае заразились более 80 тыс. лиц. За пределами КНР наибольшие вспышки коронавируса зафиксированы в Южной Корее — 7 тыс. 478 человек, Италии — 7 тыс. 375 человек, в Иране — 7 тыс. 161 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 8 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация «идеально согласовала и четко настроила план» для борьбы с новым коронавирусом.