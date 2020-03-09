Коронавірус поширюється країнами світу. Карта: Global Cases by Johns Hopkins CSSE

https://racurs.ua/ua/n134894-zagroza-pandemiyi-novogo-koronavirusu-staie-realnou-vooz-karta.html

Ракурс

Спалах китайського коронавірусу SARS-Cov-2 загрожує реальною пандемією.

Фахівці стверджують, що це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Відповідну заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєс, передає Reuters.

Тепер, коли коронавірус виявили в багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною. Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Суть в наступному: ми не у владі цього вірусу, — зазначив гендиректор ВООЗ.

Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тис. у 100 країнах. Крім того, посадовець відзначив зусилля Італії у вжитті заходів задля стримування епідемії. У ВООЗ очікують, що найближчим часом буде видно ефект від цього.

Як повідомляє BNODesk у Twitter, у всьому світі кількість інфікованих склала 111 тис. 332 особи, померли 3 тис. 879 осіб. У Китаї заразилися понад 80 тис. осіб. Поза межами КНР найбільші спалахи коронавірусу зафіксовані в Південній Кореї — 7 тис. 478 осіб, Італії — 7 тис. 375 осіб, Ірані — 7 тис. 161 особа.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 8 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має «ідеально узгоджений та чітко налаштований план» для боротьби з новим коронавірусом.