Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134897-pogoda-v-ukraine-na-10-marta-v-ryade-oblastey-prognoziruut-dojdi-i-silnye-tumany-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 марта будет радовать солнцем только жителей восточных и южных областей. Существенные осадки не прогнозируют и в Карпатах.

Зато в западных, северных и части восточных регионов пройдут дожди — здесь понадобятся зонтики. Кроме того, ночью и утром в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях будет туман. Водителям стоит быть внимательными, поскольку видимость составит 200−500 м.

Ночью воздух прогреется до 1−5° тепла в западных регионах до 5−8° в восточных и южных. Днем температурные показатели будут достигать от 7° на Западе до 18° выше нуля в восточных областях. Ветер обещают южных и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра будет идти дождь в течение суток. Температура воздуха ночью в столице ожидается 4−6° тепла, днем 9−11° выше нуля. Жителей Харькова во вторник будет радовать солнечная погода. Температура воздуха ночью прогреется до 6−8° тепла, а днем прогнозируют 15−17° тепла.

В Одессе 10 марта Гидрометцентр обещает солнечную и теплую погоду. Жителям курортного города комфорта добавит и дневная температура воздуха — 12−14° выше нуля. Ночью прогнозируют 6−8° выше нуля по Цельсию.

Дождливо завтра будет и во Львове. В областном центре будет несколько прохладнее по сравнению с другими городами — ночью 1−3°, днем 7−9° выше нуля. В Карпатах осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут от 1° до 5° тепла, днем 7−9° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, Гидрометцентр обещал 9 марта в Украине пасмурную и дождливую погоду в большинстве областей. Без существенных осадков ожидалось лишь в южных и восточных областях.