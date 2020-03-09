Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 10 березня радуватиме сонцем лише мешканців східних та південних областей. Істотні опади не прогнозують і в Карпатах.

Натомість у західних, північних та частині східних регіонів пройдуть дощі — тут знадобляться парасольки. Крім того, вночі та вранці у північних, західних, більшості центральних та Одеській областях остерігатиметься туман. Водіям варто бути уважними, оскільки видимість складе 200−500 м.

Вночі повітря прогріється до 1−5° тепла в західних регіонах до 5−8° в східних та південних. Вдень температурні показники сягатимуть від 7° на Заході до 18° вище нуля в східних областях. Вітер обіцяють південних та південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра дощитиме впродовж доби. Температура повітря вночі в столиці очікується 4−6° тепла, а вдень 9−11° вище нуля. Мешканців Харкова у вівторок радуватиме сонячна погода. Температура повітря вночі прогріється до 6−8° тепла, а вдень прогнозують 15−17° тепла.

В Одесі 10 березня Гідрометцентр обіцяє сонячну та теплу погоду. Мешканцям курортного міста комфорту додаватиме й денна температура повітря — 12−14° вище нуля. Вночі прогнозують 6−8° вище нуля за Цельсієм.

Дощитиме завтра й у Львові. В обласному центрі буде дещо прохолодніше у порівнянні з іншими містами — вночі 1−3°, вдень 7−9° вище нуля. У Карпатах істотних опадів не прогнозують. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° до 5° тепла, вдень 7−9° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, Гідрометцентр обіцяв 9 березня в Україні похмуру та дощову погоду у більшості областей. Без істотних опадів очікувалося лише в південних та східних областях.