Коронавірус заразив усю Європу. Карта: google.com/maps

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Китайський коронавірус SARS-Cov-2 виявили на Кіпрі. На території цієї країни підтвердили відразу два випадки інфікування новим коронавірусом.

Кіпр залишався останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих коронавірусом. Один із заражених — 25-річний житель Лімассола, який повернувся з Мілана 26 лютого. Другий хворий — 64-річний лікар з госпіталю Нікосії, який повернувся з Великої Британії 3 березня. Про це 9 березня повідомляє «Вестник Кипра».

Тим часом у Німеччині сьогодні дві особи померли, які були заражені коронавірусом. Один інфікований помер у Хайнсберзі, ще один — в Ессені. Раніше ще один громадянин Німеччини помер від коронавірусу на відпочинку в Єгипті.

Як повідомляє BNO News у Telegram, на території Європи найбільша кількість випадків зараження коронавірусом зафіксовано у в Італії — 7 тис. 375 осіб, Франції — 1 тис. 209 осіб та Німеччини — 1 тис. 151 особа. В Іспанії кількість інфікованих сягнула 979 осіб, у Швейцарії заразилися 374 особи.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що спалах китайського коронавірусу SARS-Cov-2 загрожує реальною пандемією. Експерти впевнені, що цю пандемію можна буде контролювати.