Коронавирус заразил всю Европу. Карта: google.com/maps

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Китайский коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили на Кипре. На территории этой страны подтвердили сразу два случая инфицирования новым коронавирусом.

Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом. Один из зараженных — 25-летний житель Лимассола, который вернулся из Милана 26 февраля. Второй больной — 64-летний врач из госпиталя Никосии, который вернулся из Великобритании 3 марта. Об этом 9 марта сообщает «Вестник Кипра».

Тем временем в Германии сегодня два человека умерли, которые были заражены коронавирусом. Один инфицированный умер в Хайнсберге, еще один — в Эссене. Ранее еще один гражданин Германии умер от коронавируса на отдыхе в Египте.

Как сообщает BNO News в Telegram, на территории Европы наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии — 7 тыс. 375 человек, Франции — 1 тыс. 209 человек и Германии — 1 тыс. 151 человек. В Испании количество инфицированных достигло 979 человек, в Швейцарии заразились 374 человека.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка китайского коронавируса SARS-Cov-2 грозит реальной пандемией. Эксперты уверены, что эту пандемию можно будет контролировать.